سماتهم دائمًا الخيانة والغدر..داعش يستغل عملية تحرير طرابلس ويستهدف القوات المسلحة من الخلف

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن التنظيم استغل عملية تحرير طرابلس وأخذ في استهداف القوات من الخلف لإشغاله عن مهمته» ، في إشارة منه إلى عمليات جبانة تبناها الإرهابيين مؤخراً في مدن الجنوب الليبي .

المسماري أكد أن الهجمات المتفرقة على مدن الجنوب الليبي كهجوم غدوة و تمنهنت و زلة و تراغن تم التعامل معها بشكل حاسم أسفر عن تدمير هذه الجماعات الإرهابية ؛ و هو ما كان جليّ في الفيديو الذي نشره داعش مؤخراً و الذي يُوضح عدد من الجنود لا يتجاوز الـ 70.

وقلل الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد من شأن الظهور الأخير لتنظيم داعش الإرهابي عبر إصدار مرئي بثه التنظيم السبت، مؤكدًا أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يتلاشى داخل ليبيا وقد أصبح أقل ضعفًا.

فالخيانة والغدر من سمات مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” حيث أنه منذ ظهوره لم يدخل في مواجهات مباشرة بل لابد له من القيام بالخيانة والهجوم من الخلف غيلة وغدرًا.

وثبت على هذا التنظيم الهمجي البربري أنه لا يستطيع المواجهة والمجابهة وحتى إن حصل هذه الأمر فأنه سرعان ماينهار أمام ضربات القوات المسلحة ويفر هاربًا تاركًا خلفه الذل والهوان.

المفخخات والألغام والاغتيالات هي عمل التنظيم الإرهابي “داعش” أما المواجهات ليست لهم لأنهم جبناء وماهجومهم على المراكز والمعسكرات في غدوة وسبها وغيرها من المقرات في مناطق الجنوب إلا دلالة على خبثهم وجبنهم.

في ساعات الفجر وأوقات متاخرة من الليل يشن عادة التنظيم الإرهابي “داعش” هجماته على مراكز الشرطة والبوابات الأمنية حيث في مطلع مايو الماضي شن التنظيم هجومًا على منطقة غدوة في الفجر استهدف منازل المواطنين والمجلس المحلي في المنطقة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وجاء هجوم غدوة عقب الهجوم الجبان هجومًا على مقر الكتيبة 160 في مدينة سبها وأسفر الهجوم الذي تصدى له أفراد الكتيبة عن سقوط تسعة قتلى بحسب بيانات مركز سبها الطبي؛ جميعهم قتل تصفية بالرصاص في حين وقع ذبح أحدهم؛ ويعتبر هذا الهجوم الأكبر من نوعه الذي تنفذه الجماعات المحلية والمتطرفة المناوئة للجيش في الجنوب.

ولم يمض شهر واحد حتى باغتت قوات الجيش الليبي فلول تنظيم “داعش” الإرهابي المختبئة في جبال الهروج، وتمكنت من قتل أكثر من 12 عنصر إرهابي تابعين لمجموعة يطلق عليها “الذئاب المنفردة ” .

شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة أكدت أن الهجوم أسفر عن تدمير 6 آليات مسلحة واسترداد آلية مسلحة أخرى، موضحة أن الكتائب والسرايا التي قامت بهذه العملية هي “كتيبة خالد بن وليد” و”التمركزات الأمنية”، و”سرية شهداء الـفقهاء الـتابعة لـكتيبة 116″.