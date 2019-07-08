بعد اظلام استمر لساعات .. عودة التيار الكهربائي تدريجيًا لمناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى المنطقة الجنوبية بعد اظلام استمر لساعات نتيجة خروج مفاجئ لعدد من وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية .

وأكدت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للوحدة الغازية السادسة والدخول بها على الشبكة العامة وجاري العمل بخطى متسارعة لإعادة تشغيل الوحدة الغازية الخامسة والوحدة البخارية الثانية خلال الساعات القليلة القادمة.

يشار إلى أن الكهرباء انقطعت عن مناطق الجنوب بشكل مفاجئ ظهر اليوم للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وبحسب بيان نشرته شركة الكهرباء على حسابها الرسمي في فيسبوك؛ ذكر ان سبب الانقطاع هو قيام مجموعة مسلحة – لم يحدد هويتها بعد- صباح اليوم الإثنين باقتحام محطتي الخمس 400 و 220 وطرد المناوبين منها مما تسبب في توقف المحطات عن العمل وخروج بعض الوحدات.

واستنكرت الشركة على حسابها تكرر الاعتداءات على مقارها وموظفيها؛ وحذرت من ان ذلك سيتسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية والذي قد يؤدي الى انهيارها.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية ببلدية الخمس ضرورة التدخل السريع لحماية المحطتين وعودة المناوبين لمباشرة اعمالهم.

يذكرأن المنطقة الجنوبية تعاني منذ سنوات من عدم استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتشهد انقطاعات في التيار الكهربائي لساعات طويلة .