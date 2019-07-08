المحجوب: قوات النخبة بالجيش الليبي تستعد لحسم معركة طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب، أن حسم معركة طرابلس بات قريبا مع استعداد القوات الخاصة وقوات النخبة للدخول في المعركة.

المحجوب قال لوكالة “سبوتنيك” اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة وقوات النخبة التي تم إرسالها إلى تخوم طرابلس مؤخرًا ستقود المعارك داخل الأحياء والشوارع، مضيفا أن هذه الخطوة تعني قرب تنفيذ “المرحلة النهائية”.

وأشار المحجوب إلى أن أعداد العسكريين الذين أرسلوا إلى طرابلس تكفي لـ”تحريرها”، لافتًا إلى الاعتماد على الأسلحة التي يتم غنمها في المعارك.