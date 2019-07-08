الخرطوش: صد هجوم لقوات الوفاق على الأحياء البرية وأسر أحد عناصرها

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قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني تتصدى لهجوم قوات الوفاق صباح اليوم الإثنين على الأحياء البرية.

وأضاف الخرطوش أن الاشتباك الذي استمر لأكثر من 6 ساعات أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوفهم تجاوز الـ 14 قتيل وأسر أحد العناصر يدعى الهادي سالم سعيد لعجيلي من مواليد 1986، ويسكن منطقة الدريبي طرابلس تابع لمجموعة عبدالحميد المضغوطة “القبض” بمجموعة اغنيوة الككلي.

وأشار إلى أن قوات الوفاق قامت بالهجوم على نقاط عدة في تحت سيطرة القوات المسلحة في الأيام الماضية ولم تنجح في السيطرة على نقطة واحدة، ومن المنتظر الساعات المقبلة أن تشهد تغيير كبير في مجريات الحرب بالمناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وأكد المسؤول الإعلامي أن الوضع ممتاز جدا والمنطقة مؤمنة بالكامل في ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر في المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.