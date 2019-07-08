الثني يتابع سير عمل المشاريع المتفق على تنفيذها في مدينة بنغازي

الثني يتابع سير عمل المشاريع المتفق على تنفيذها في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري جولة تفقدية لمشروع صيانة مبنى إدارة المراسم بوزارة الخارجية في مدينة بنغازي.

الثني أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ووضع جدول زمني محدد للشركات المنفذة.

واطلع على قصر المنار الذي أعلن منه الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال دولة ليبيا، باحثا إمكانية صيانته لما يمثله من رمزية للدولة اللييية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة ترأس أمس الأحد اجتماع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي باعتباره رئيسا للجنة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري .

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سير عمل المشاريع المتفق على تنفيذها بعد أن أعطى الثني تعليماته بتحديد سقف زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة من قبل اللجنة.

واستعرض المجتمعون تقرير لجنة الإشراف والمتابعة رقم 10 للعام الجاري عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وسير عملها.

وبدوره،أكد الثني على استعداد اللجنة للتعاون التام والكامل لتقديم كافة البيانات والمعلومات لهيئة الرقابة الإدارية عند طلبها لذلك.