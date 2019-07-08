البراق تبحث مع تسييري طبرق فتح خط جوي مابين “طبرق وتونس” و”الاسكندرية وطرابلس”

البراق تبحث مع تسييري طبرق فتح خط جوي مابين “طبرق وتونس” و”الاسكندرية وطرابلس”

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش اليوم الإثنين رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع السيد محمد أنور بوخبز رجل الأعمال – الذي يملك جزء من رأس مال شركة البراق الجوية – آلية فتح خطوط طيران من مطار طبرق إلى تونس ومن طبرق إلى الإسكندرية وخط داخلي مابين طبرق وطرابلس .

وقد أبدى تسييري طبرق استعداده لتقديم المساعدة والدعم لفتح هذه الخطوط الدولية لمساعدة المواطنين في العلاج والسياحة وفتح فرص طيران وخيارات للمواطنين بكل المدن المجاورة للمدينة.

وفي ذات السياق، أكد محمد الصالحين رئيس الغرفة التجارية بطبرق – لأخبار ليبيا 24 – أنهم يسعون لفتح خطوط ملاحية بين ميناء طبرق وعدد من الموانئ الدولية .

الصالحين طالب من تسييري طبرق تفعيل الأمن داخل الميناء لمنع أي اختراقات أمنية قد تعرقل فتح هذه الخطوط الملاحية الجديدة.

يشار أن مطار طبرق كان يسير عدد من الرحلات مابين طبرق وتونس وأغلقت هذه الخطوط بسبب عدد من المشاكل كذلك عودة العديد من الخطوط الملاحية إلى ميناء طبرق بعد إغلاقها من فترة.