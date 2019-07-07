عدد من النواب لـ”ويليامز” القوات المسلحة تحارب الإرهاب والرئاسي أصبح رهينة للمليشيات

عدد من النواب لـ”ويليامز” القوات المسلحة تحارب الإرهاب والرئاسي أصبح رهينة للمليشيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق نائب المبعوث الأممي في ليبيا” ستيفاني ويليامز” والوفد المرافق لها.

وبحث الأعضاء مع ” ويليامز ” آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد .

وأكد أعضاء مجلس النواب على ما تقوم به القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد وعجز المجلس الرئاسي الذي أصبح رهينة المليشيات المسلحة .

وندد النواب بالتدخل التركي والقطري مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثل هذه الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

يشار إلى أن ستيفاني وليامز عقدت لقاء صباح اليوم الأحد مع المجلس التسييري لبلدية طبرق .

وقالت إن بعثة الأمم المتحدة ستبدأ عملها في الشرق بالتعاون مع البلديات، وبحثت سبل تعاون بعثة الأمم المتحدة مع بلديات الشرق الليبي.

وناقشت مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة عدد من الأمور التي تخص بلدية طبرق في قطاعات التعليم والصحة والهجرة وتعداد المهاجرين والنازحين في المدينة.

وأشار أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ووكيل الديوان ومكتب المشروعات إلى عدد كبير من المشاكل التي تتعرض لها البلدية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية.

وأكد مسؤول الأمن المرافق لبعثة الأمم المتحدة أن البعثة لديها اهتمام واسع مع كل الحكومات ومع القيادة العامة للجيش للوقوف مع الجيش والشرطة .

ومن جانبها، أوضحت مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة أن ليبيا في أزمة وبعثة الأمم المتحدة سيكون لها دور كبير في حلها.

وقالت ويليامز :”تواصلنا مع مدراء الأمن لتفعيل دور الشرطة في البلديات، ولدينا مشروع الشرطي النموذجي في ليبيا ليتعامل أفضل مع أفراد الشعب، كما ستساهم البعثة في تدريب الشرطة ودعم البلديات حسب إمكانياتنا”.

وحول الهجرة غير الشرعية أكدت أن البعثة تولي اهتمامها بالمهاجرين وسوف تكون لهم زيارات لمقرات المهاجرين غير الشرعيين وخاصة في مدينة طبرق الحدودية.

وأشادت مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة بهذه الزيارة لمدينة طبرق والاستماع للمشاكل التي تعترض المجلس التسييري للبلدية لتقديم الدعم والمساعدة لها ولكافة البلديات .