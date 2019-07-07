الهجرة الدولية تطلق برنامجا تدريبيا لمعلمي مدارس الجاليات الأفريقية في سبها الهدف من هذا المشروع هو مساعدة المهاجرين الأفارقة للاندماج

أخبر ليبيا24- خاص

أطلقت منظمة الهجرة الدولية برنامجا تدريبيا لمعلمي مدارس الجاليات الأفريقية في مدينة سبها جنوب ليبيا، ويشمل البرنامج التدريبي دمج المناهج الدراسية وتوحيدها على المنهج الفرنسي.

وقال المشرف على تنفيذ المشروع الأمين أبوزيد لـ”أخبار ليبيا24″ إن الهدف من هذا المشروع هو مساعدة المهاجرين الأفارقة للاندماج بين بعضهم البعض، وذلك بتوحيد المنهج بشكل منتظم في مختلف السنوات الدراسية.

وأوضح أبوزيد أن البرنامج يتضمن تدريب المعلمين على مهارات تربوية مختلفة، وإكسابهم مهارات حديثة في مجال التعليم، ويقوم على التدريب في هذا المشروع بحسب أبوزيد أعضاء من هيئة التدريس بجامعة سبها، وعدد من مندوبي منظمة الفرنكونية، وبعض المهرة بأساليب التعليم باللغة الفرنسية من معاهد محلية بالمدينة.

يذكر أن مدينة سبها تضم ثلاث مدارس للجالية الأفريقية، في أحياء المهدية والجديد والقرضة، وينتظم فيها أكثر من 1200 طالب من جنسيات أفريقية متعددة.