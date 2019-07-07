الخرطوش: اشتباكات في الأحياء البرية ومحاولة تقدم لقوات الوفاق

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ذكر المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد أن اشتباكات في الأحياء البرية ومحاولة لقوات الوفاق التقدم والقوات المسلحة في الموعد.

وأوضح الخرطوش ان الاشتباكات بين وحدات اللواء 73 مشاة ومجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق لازالت قائمة منذ ساعات الفجر الأولى.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات مسلحة ضد قوات حكومة الوفاق منذ أبريل الماضي عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية.