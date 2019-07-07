أرشيفية

الخرطوش: اشتباكات في الأحياء البرية ومحاولة تقدم لقوات الوفاق

157

أخبار ليبيا24

ذكر المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد أن اشتباكات في الأحياء البرية ومحاولة لقوات الوفاق التقدم والقوات المسلحة في الموعد.

وأوضح الخرطوش ان الاشتباكات بين وحدات اللواء 73 مشاة ومجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق لازالت قائمة منذ ساعات الفجر الأولى.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات مسلحة ضد قوات حكومة الوفاق منذ أبريل الماضي عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية.

المزيد من الأخبار

مدير مطار سبها الدولي يؤكد جاهزيته بشكل كامل للتشغيل

عميد بلدية سبها لـ”أخبار ليبيا24″: الأجهزة الأمنية والجيش في المدينة…

ويليامز: بعثة الأمم المتحدة ستبدأ عملها في الشرق بالتعاون مع البلديات

الهجرة الدولية تطلق برنامجا تدريبيا لمعلمي مدارس الجاليات الأفريقية في سبها

المزيد

مدير مطار سبها الدولي يؤكد جاهزيته بشكل كامل للتشغيل

عميد بلدية سبها لـ”أخبار ليبيا24″: الأجهزة…

ويليامز: بعثة الأمم المتحدة ستبدأ عملها في الشرق بالتعاون مع…