الثني يفتتح مقر بلدية بنغازي الجديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني صباح اليوم الأحد مقر بلدية بنغازي الجديد بعد صيانته وتجهيزه وفقا لأرقى المواصفات كتحفة معمارية تليق بتضحيات المدينة وأهلها.

وأجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري جولة برئيس الحكومة والسادة الضيوف في أروقة ومكاتب بلدية بنغازي التي لاقت استحسان وإشادة الجميع.

ويأتي افتتاح المقر بعد عمل متواصل لمدة ستة أشهر فقط بتمويل الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي.

وقد نفذت الشركة المكلفة بالمشروع المبنى بأحدث التصاميم وأجود أنواع التأثيث وطرق البناء.

وألقى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة ترحم فيها على أرواح الشهداء، وثمن خلالها عاليا الجهود التي تبذلها بلدية بنغازي للنهوض بعجلة الحياة في المدينة، مؤكدًا أنه لن يتوان عن تقديم الخدمة لبنغازي وأعلها نظير ما عانوه فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

وتم خلال الحفل استعراض الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وأعمال صيانة مبنى البلدية، وديوان مجلس الوزراء في بنغازي والذي يشرف عليه مكتب المشروعات ببلدية بنغازي من خلال شريط مرئي وضح هذه المراحل.

يشار إلى أن هذا الديوان يعد الأكبر على مستوى الدولة، ويؤذن بعودة دولة المؤسسات والقانون في مقارها الرسمية.