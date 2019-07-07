الأهالي يتصدون له…الخرطوش يوضح الأوضاع في مدينة مرزق

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أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن الوضع جيد في مدينة مرزق ويرجع الهدوء بعد تدخل أهالي المنطقة ومنع مجموعة المكلف بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق أبوبكر السوقي التباوي من دخول المدينة.

وأكد الخرطوش أن أهالي المدينة منعوا التباوي – المطلوب للقوات المسلحة – من الدخول إلى حي بند لواح في محاولة منه للقبض على شخصيات داخل المنطقة، موضحًا أنه لا خوف على مدن الجنوب.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن التباوي كان مكلف بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق وعند دخول القوات المسلحة للجنوب الليبي كان من الشخصيات المطلوبة التي هربت باتجاه أوباري.

وأوضح الخرطوش أن المدعو أبوبكر كان منذ فترة موجودًا بالقرب من الزنتان وكان له لقاء مع المدع أسامة أجويلي الذي بدوره قام بتسليحه ومنحه عدد من الآليات لإثارة المشاكل والمناوشات في عدة مناطق، وقبل تحرك السوقي للزنتان كان متواجد مع علي كنه في أوباري لعدة أيام.

ولفت المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة إلى أن سلاح الجو الليبي قام منذ يومين باستهداف رتل في منطقة القيرة كان متجهًا إلى براك الشاطئ.

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