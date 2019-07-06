على خلفية تورط بلحاج بنقل متطرفين من إدلب إلى ليبيا .. بوتين يزور إيطاليا ويتواصل مع أردغان

على خلفية تورط بلحاج بنقل متطرفين من إدلب إلى ليبيا .. بوتين يزور إيطاليا ويتواصل مع أردغان

أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكرت مصادر موثوقة بأن نقل المقاتلين المتطرفين من مدينة إدلب في سوريا إلى ليبيا يتم عبر الأراضي التركية بواسطة طائرات شركة الأجنحة الليبية المملوكه من قبل عبد الحكيم بلحاج.

وبلحاج هو أحد قادة الميليشيات المتطرفة في ليبيا ويقيم منذ مدة في تركيا ويدير شركات مالية بدعم تركي قطري، وهو مطلوب للقضاء في ليبيا بسببه تورطه في العديد من الأعمال الإرهابية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد عبر، الخميس، عن قلقه من تدفق المتطرفين على ليبيا من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا .

وأضاف بوتن، في مؤتمر صحافي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد.

وتابع: “نتفق على أنه من المهم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، وأن تفتح قنوات الحوار وتتخذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف تجاوز الانقسام في البلاد وإنشاء مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة”.