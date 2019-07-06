حفتر : نحن نسعى لتحرير طرابلس من الإرهاب وليس السيطرةُ على النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الجمعة، عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة والإرهابية .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرة إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي، ودرنة.

وفي سياق متصل، أكد القائد العام المشير حفتر أن هدف القوات هو استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرةُ على النفط، كم يروج التيار الإسلامي الإرهابي .

وقال المشير حفتر – في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأميركية – إن القيادة العامة لا يمكن أن تكون تاجرًا للنفط، ولا رغبة لها في بيع النفط لصالحها بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشددًا على سعي القوات للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات الإرهابية من عائدات النفط.

حفتر مضى في القول إن بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وأن من مسؤولية القوات المسلحة هي حماية المنشآت النفطية فقط .