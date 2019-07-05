من تبقى من إرهابيي صبراتة؟ وكانت "أخبار ليبيا24" تحصلت على أسماء رؤوس الإرهاب في مدينة صبراتة

أخبار ليبيا24- خاص

توزع عناصر الإرهاب في عدد من المدن الليبية محاولين تثبيت أقدامهم في البلاد إلا أن المواطنين الليبيين رفضوا أي تواجد لأي تنظيم إرهابي تحت أي مسمى حيث بدا النفور والرفض ظاهرًا في أكثر من موقف من خلال مهاجمة مقراته ودورياته.

رفض الليبيين لهذه المجموعات الإرهابية عجل في طردها وإسقاطها وتحويلهم من تنظيمات أكثر تنظيمًا إلى عبارة عن مجموعات متفرقة مختلفة مطاردة مهزومة على الأرض وفي نفوسهم.

تحصلت “أخبار ليبيا24” على أسماء رؤوس الإرهاب في مدينة صبراتة بعضهم لقي حتفه خلال المواجهات مع القوات المسلحة ومن هؤلاء الإرهابيين حسب الخطورة و الأهمية عبد الله الدباشي، أحمد الشارف، وسام الدباشي، محمد ساسي الفلاح، منير الدباشي، حمودة عزيز الفلاح، أحمد بوعجيلة يحيى، صفوان جابر، علي جابر، يونس بن يونس، محمد أبوبكر الدباشي، رواد صولة.

وتنوه “أخبار ليبيا24” أنه خلال الأيام المقبلة سيتم نشر بطاقات تعريفية لإرهابيي صبراتة مع نبذة بسيطة عن كل إرهابي وعن أعماله الإجرامية.