في محاولة منه لتأخير سقوطه المحتم..تدمير البنى التحتية تكتيك داعش “الإرهابي”

أخبار لييا24- خاص

كلما اشتد عليهم الخناق وأدركت نهايتها المحتومة الجماعات الإرهابية المنهزمة تعتمد سياسة الأرض المحروقة، في محاولات يائسة منها للاستمرار ولو لساعات انتهجت هذه التنظيمات الإرهابية أعمالها التخريبية التي تستهدف البنى التحتية ومنازل المواطنين وتدمير الجسور.

وعمد التنظيم الإرهابي إلى سياسة تدمير الجسور في عدد من البلدان التي تمكن من السيطرة على بعض مناطقها في محاولة منه لتأخير سقوطه الذي بات أمرًا محتومًا لامفر منه حيث قام في ريف حماة الشمالي الغربي بتفخيخ جسر “التوينة” الحيوي بعد أن قام بزرع كميات كبيرة من المواد المتفجرة في أماكن متفرقة من الجسر وتم تفجيره مما تسبب بتدميره بشكل كامل.

لم يكن ذلك هو التدمير الأول للجسور بل هو الثالث من نوعه وشهدت جسور مماثلة كجسر الشريعة وجسر بيت الرأس أعمالاً تخريبية على ذات المحور وذلك في استراتجية اعتمدتها التنظيمات الارهابية باستهداف وتدمير البنى التحتية وقطع الطرق الواصلة بين مناطق سهل الغاب ومنع تقدم أي قوات من الهجوم عليها.

وبالمقارنة عن البعد المكاني إلا أن الفكر والمنهج واحد، ففي مدينة بنغازي قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتدمير الجسر البحري الرابط لمنطقة الصابري مع شمال شرق مدينة بنغازي في محاولة منه لمنع تقدم القوات المسلحة لتحرير المنطقة وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقدم فيها التنظيم المتطرف على تفجير جسر بذات المنطقة خلال شهر .

ذلك الانفجار عنيف هز مدينة بنغازي لم يعرف مصدره قبل أن يتضح أنه عملية لنسف جسر الصابري بواسطة متفجرات زرعت أسفله لمنع تقدم القوات المسلحة نحو آخر معاقل التنظيم المتطرف في المدينة، وحينها أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريحات صحفية أن مايعرف بتنظيم “داعش” الإرهابي قام بتفجير الجسر في محاولة يائسة منه لمنع تقدم القوات المسلحة.

وبنفس التكتيك، عندما اشتدت المعارك الدائرة في مدينة درنة شرق ليبيا وضواحيها وأعلنت القوات المسلحة البدء في تحرير المدينة أقدمت ما تسمى ” قوة حماية درنة” الإرهابية وهي المنشقة عن داعش بتفجير جسر شلال وادي درنة جنوب المدينة وإسقاطه لمنع تقدم القوات المسلحة من خلال الوادي الذي يعد أحد مداخل درنة الاستراتيجية وهو موقع سياحي.

التنظيمات الإرهابية دمرت البشر والحجر والشجر لا يهمها إلا فرض أفكارها وهي تدرك رفض المواطن لها وتفرض نفسها بالعنف المفرط لغرض ترهيب الإنسان عموما وعندما تدرك نهايتها المحتومة تدمر الجسور للإطالة في عمرها وتعتمد سياسية الأرض المحروقة.