انطلاق الموجة الثانية من الكتائب العسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” في طرابلس

انطلاق الموجة الثانية من الكتائب العسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” في طرابلس حرك هذه الكتائب تم بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر

أخبار ليبيا24

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة أن الموجة الثانية من الكتائب العسكرية تحركت للمشاركة في العمليات القتالية في طرابلس.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن تحرك هذه الكتائب تم بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضحت الشعبة أن هذه الموجة تضم مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية “طوفان الكرامة” في طرابلس.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن كتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي و درنة و لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية انطلقت أيضًا ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية.