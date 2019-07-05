آغا ينفي لقاء الحبري والكبير مع ستيفاني ويليامز مانقلته صحيفة "تبادل" حول اللقاء هو خبر عاري عن الصحة

أخبار ليبيا24

نفى رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا لقاء محافظ مركزي البيضاء علي الحبري ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا والمستشار الاقتصادي للبعثة ستيفاني ويليامز.

وأكد آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مانقلته صحيفة “تبادل” حول اللقاء هو خبر عاري عن الصحة ومستند إلى مصدر خيالي في عقول محرريها، بحسب آغا.

وأضاف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء بالقول :” أنصح القائمين على هذه الصحيفة تغيير اسمها إلى صحيفة تخاريف..أوقفوا الكذب”.

وكانت صحيفة تبادل نشرت أمس الخميس خبرًا مفاده لقاء محافظ مركزي البيضاء علي الحبري ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا والمستشار الاقتصادي للبعثة ستيفاني ويليامز.

ورجحت الصحيفة أن الاجتماع قد تناول ملف المراجعة الدولية للمصرفين المركزيين بالبيضاء وطرابلس، إلى جانب مسألة المقاصة المفصولة بين المنطقة الشرقية والغربية.