ألغام بنغازي .. “جريمة حرب” اقترفها الإرهابيون

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعدّ الألغام المنتشرة في أحياء بنغازي مشكلة كبيرة تهدّد حياة الأهالي، وقد اضطرّ بعض النازحين الذين عادوا إلى أحيائهم للمغادرة مجدداً، بعد سقوط ضحايا، واللافت في الأمر أن المدنيين يشاركون في نزع الألغام .

197 قتيلاً بين مدنيّين وعسكريّين هي حصيلة ضحايا الألغام في بنغازي خلال عام 2017، بحسب مديرية أمن بنغازي. ويقول آمر كتيبة الهندسة العسكرية في المدينة، عبد السلام المسماري، إنّ 170 منهم مدنيون سقطوا من جراء انفجار الألغام المنتشرة في المنازل والأحياء والساحات العامة.

ومازالت الألغام حتى اليوم والتي زرعتها التنظيمات الإرهابية تهدد حياة المدنين في كل الأماكن التي سيطروا عليها ونشروا فيه الرعب والخوف، ولايكاد يمر يوم حتى تحصد الألغام أرواح الأبرياء، أو تقطع جزء من أجسام المدنيين.

وبين الجهود المبذولة في سبيل التخلص منها مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب في بنغازي تسعي للتخلص من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب .

فقد ورد بلاغ ظهر اليوم الخميس من أحد المواطنين عن وجود جسم مشبوه بأحدى الطرق الترابية بمنطقة الحليس غرب بنغازي .

انتقل فريق نزع الألغام و مخلفات الحرب للعنوان المشار إليه برفقة المواطن “مجيد بوحميد البرغثى” وبعد المعاينه أتضح أن الجسم عبارة عن قذيفة مدفعية عيار 122 ملى.

وأشارت المنظمة أنه تم التعامل مع القذيفةو تفكيكها بعد تأمينها ونقلها إلى مكان التخزين ليتم التخلص منها لاحقا .