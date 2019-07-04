مؤكدة أنه لم يكن ضمن قائمة بند الأهداف بتاتاً  .. غرفة عمليات سلاح الجو لم نستهدف مركز مهاجري تاجوراء

أخبار ليبيا 24 – خاص

ردت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أمس الأربعاء على الاتهامات التي وجهت لها بشأن استهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، مؤكدةً على أنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بند الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح.

غرفة سلاح الجو، أوضحت بأنها تملك مسبقاً قاعدة بيانات حديثة باحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون موضوعة على قائمة مواقع حظر الإستهداف تحت أي ظرف حتى لو أستخدمت من قبل من وصفتهم بـ”العدو” كمركز عمليات معادٍ ، كاشفةً على أن توقيت الحادثة تزامن تماماً مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة إنطلاقاً من كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة.