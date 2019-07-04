أرشيفية

دفاعات القوات المسلحة تسقط طائرة تابعة للوفاق ومقتل طاقهما

الطائرة انطلقت من القاعدة الجوية مصراتة لاستهداف ترهونة

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أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الخميس أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق ومقتل طاقمها.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحاول الإغارة على ترهونة بعد انطلاقها من الثانوية الجوية في مصراتة.

وأشارت الشعبة إلى أن قوات الوفاق استهدفت يوم أمس الأربعاء عبر طائراتها “التركية والقطرية” عددا من السيارات المدنية بالقرب من شيل السايح مخلفة عددا من القتلى والجرحى.

 وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن هذا القصف استهداف آخر للمدنيين العزل وانتهاك صارخ لحقوقهم واستمرار مسلسل الانتهاكات.

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