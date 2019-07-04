تورط “صنع الله” في استخدام طيران النفط في رحالات مشبوهة

تورط “صنع الله” في استخدام طيران النفط في رحالات مشبوهة

أخبار ليبيا 24 – خاص

رغم إدعائه لأكثر من مرة أن المؤسسة الوطنية للنفط تقف على حياد جراء الصراع القائك في البلاد، نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون اليوم الخميس صورة لطائرة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تنقل بعض جرحي قوات الوفاق الي خارج ليبيا .

وقد سبق وأن سربت وثائق ومستمدات تؤكد دعم رئيس المؤسسة مصطفي صنع وتسخيره كل إمكانيات المؤسسة لمساندة قوات الوفاق التي تظم عناصر ارهابية ومطلوبين دوليين في أعمال إرهابية وتجارة البشر وتجارة النفط في السوق السوداء .

وأوضحت الصورة التي نشرها النشطاء طائرة تابعة لمؤسسة النفط في مهبط مطار يعتقد أنه مطار مصراتة وتزدحم حولها سيارات إسعاف تنقل جرحي قوات الوفاق.

وهذه ليست المرة الأولي التي أشارات فيها مصادر متطابقة إلى أن طيران الوطنية للنفط يستخدم لخدمة مليشيات الوفاق ونقل قيادتهم داخل وخارج ليبي في سفريات مشبوه .

ولم تفصح المؤسسة وشركة طيران النفط إلى الآن عن أسماء وهويات الأشخاص الذين تنقلهم أو حتى التعليق على الموضوع .

يشار إلى أن صنع الله رفض نقل جرحى الجيش بحجة عدم توفر طائرات لهذا الغرض، وهو الآن يأذن للشركة بتسيير رحلات لصالح قوات الوفاق والجماعات المساندة لها من العناصر الإرهابية .

يشار إلى أن لشركة طيران النفط بلع رحلتين في اليوم الواحد خصوصاً بعد قصف معسكر الفاروق في الزاوية بحسب مواقع رصد جوي دولية .