السيوي ينفي البدء في صرف منحة أرباب الأسر 2019

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي مدير مشروع منحة أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي في تصريحات صحفية رصدتها وكالة اخبار ليبيا 24 صحة الأخبار المتداولة حول البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 بداية من يوم الأحد المقبل.

السيوي أضاف أنه لا يوجد أي إجراءات جديدة حتى الآن لتحديد موعد بدء صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي، مشيرًا إلى أنه إذا تم إصدار أي قرار بالخصوص فسيتم نشره عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي .

الجدير بالذكر أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مرارًا وتكرارًا أخبارا عن قرب صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 كان آخرها ما نشر عن بدء صرفها في السابع من يوليو الجاري وهذا عارًا عن الصحة .

ويستغرب المواطن عرقلة مصرف ليبيا المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 والتي من شأنها إعانة المواطن على متطلبات الحياة خصوصًا في هذه الظروف العصيبة .