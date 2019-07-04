آمال الهلال يستعد لبطولة تونس الودية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل فريق آمال كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته اليومية على أرضية الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي .

وقال إداري فريق آمال الهلال ناصر البرعصي إن هذه التحضيرات تأتي استعدادا للمشاركة في بطولة دولية ودية هذا الشهر في تونس، موضحًا أن الفريق بدا التحضيرات منذ شهر تقريبًا .

وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – ننتظر أيضا انطلاق مسابقات الفئات السنية التي لم يحدد الاتحاد الفرعي موعدها .

ويشرف على تدريبات فريق الهلال لفئة الآمال المدرب أسامة الوحيشي ويساعده المدرب محمد جمعة .

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