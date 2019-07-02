ليبيا تحصد 5 قلائد في ملتقى “رادس” الدولي لألعاب القوى معاقين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

حصد المنتخب الليبي لألعاب القوى لذوى الإعاقة 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركته بملتقى “رادس” الدولي للجائزة الكبرى في تونس .

وحقق الرياضي محمد شيمة ذهبية قذف القرص، وتحصل ذات اللاعب على فضية دفع الجلة تصنيف f4 .

كما توج وليد أشطيبة بفضية رمى القرص تصنيف f46 وحقق وجيه الزلاوى برونزية سباق 200م تصنيف f11 ونال أسامةعثمان برونزية دفع الجلة تصنيف f34 .

هذا وتأهل عدد 7 رياضيين من المنتخب الوطني الليبي لبطولة العالم التي تقام شهر 11القادم فى دبي، وهم محمد شيمة، وأسامة عبد العزيز، ووليد أشطيبة، وأحمد ركروك، ومحمود رجب، ومحمد سعيد، وحمزة الهمالى .

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