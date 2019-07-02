كتيبة “سُبل السلام” تصادر عدد من الشاحنات

كتيبة “سُبل السلام” تصادر عدد من الشاحنات

أخبار ليبيا24

صادرت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عدد من الشاحنات كانت تقوم بتهريب السلع التموينية والمواد الغذائية إلى دول الجوار.

وذكر مكتب الإعلام في الكتيبة أن دورية تابعة لكتيبة “سُبل السلام” قامت قبل يومين بالخروج في دورية حيث قامت بمصادرة عدد من الشاحنات كانت تهرب قوت الليبيين من الوقود والبضائع والسلع التموينية إلى دول الجوار.

وأوضح المكتب الإعلامي في كتيبة سبل السلام أن هذه الشاحنات يقودها سائقين أجانب يحملون الجنسية السودانية و التشادية.

وأشار المكتب إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي اصدرت تعليماتها بتكليف كتيبة سُبل السلام بمراقبة وحماية الجنوب الشرقي ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.