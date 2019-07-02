سلاح الجو الليبي يستهدف آليات المرتزقة التشادية في صحراء الجنوب بالقرب من الحقول النفطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية في صحراء الجنوب بالقرب من الحقول النفطية .

وأوضحت الشعبة – في بين لها اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد من آليات المرتزقة التشادية بزعامة المدعو حسن موسى وعلي كنه .

يشار إلى أن القيادي الإرهابي حسن موسى الذي يتزعم قوة ” حماية الجنوب ” توعد بالقتال حتى آخر لحظة موجهاً جملة اتهامات للقوات الجيش الوطني، وذلك من خلال تسجيل مصور له .

وطالب موسى القوات المهاجمة بمواجهته وقال بأنها إذا لم تواجهه سيتجه هو لمواجهتها متهماً إياها بمزاعم ارتكاب أعمال سرقة وسلب ونهب في المناطق التي سيطرت عليها، حسب وصفه .

موسى أتهم قوات الجيش الوطني في مناطق حوض مرزق بأنهم إما مأجورين أو يطمحون للعب أدوار مستقبلية أو مجبرين أو مضحوك عليهم، مشيراً إلى أنه شخصيًا عكس ذلك .

وأضاف بأن لديه أموال تكفيه لمدة مائة سنة قادمة بعكس هؤلاء ”المرتشين” الذين يتحدث عنهم وقال بأنه يعمل وبات يعرف كيف يسيّر عقله في جمع الأموال التي يقول بأنها تكفيه لـ 100 سنة دون أن يكشف عن كيفية ذلك .

يشار إلى أن القيادي الإرهابي حسن موسى والمدعو على كنه أعلنوا انضمامهم لقوات الوفاق رسميًا، كما أنهم مسؤولين عن بعض العمليات الإرهابية في منطقة الجنوب بعد سيطرة القوات المسلحة عليها .