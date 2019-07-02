الاتحاد الليبي يكشف عن قائمة منتخب كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن قائمة المنتخب الليبي لكرة القدم التي تستعد لخوض تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين إثيوبيا 2020 .

وضمت القائمة 24 لاعب من مختلف الأندية الليبية، وجاءت القائمة على النحو التالي .

أحمد عزاقة، ومراد الوحيشي، وعبد الجواد رزق، وسعد اجبارة ، ومعتصم صبو، وعبد الرحيم التريكي، وناجي دراه ، ومحمد العياط، ومحمود عكاشة، ووائل ديره ، وأحمد المقصي ، ومحمد الشتيوي ، ومحمد الهداج ، ومحمد فتحي ، وفائز جمعة سعد ، وربيع شادي ، وعبد الله بلعم ، وشامخ فرج ، وأحمد محمد احميد ، ومحمد رمضان مكاري ، ومعتز المهدي، وخالد مجدي ، وأحمد مفتاح الحداد الاولمبي ، والشامخ القذافي الشامخ .

وسيدخل اللاعبين الذين تم اختيارهم في معسكر خارجي في المغرب في الفترة من العاشر من يوليو وحتى الأول من أغسطس استعداداً للتصفيات المؤهلة إلي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2020 .