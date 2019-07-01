نتج عنها سقوط ضحايا من الأطفال والنساء .. الطيران التركي مستمر في ارتكاب المجازر

نتج عنها سقوط ضحايا من الأطفال والنساء .. الطيران التركي مستمر في ارتكاب المجازر

أخبار ليبيا 24 – خاص

شن الطيران التركي بدون طيار الذي تستعين به مليشيات طرابلس غارة جوية على منازل المواطنين بمدينة ترهونة مساء اليوم الإثنين، ما وصفه المجلس البلدي للمدينة بـ”جرائم حرب محرمة دوليا”.

وأدان المجلس البلدي لمدينة ترهونة استهداف الطيران التركي لمنازل المدنيين، لافتاً إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء بسبب قصف الطائرات التركية المسيرة لمنازل المدنيين.

وأكد مجلس ترنوهة، في بيان، أن القصف الذي تقوم به المليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة يندرج ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليا.

ونشر المجلس البلدي للمدينة على صفحته صورًا ومقاطع مصورة تبين آثار الدمار الذي خلفه الاعتداء التركي.

يشار إلى أن طائرة من نوع (الــــ 39) أقلعت من الكلية الجوية مصراتة قد شنت صباح اليوم الإثنين غارات بالبراميل المتفجرة على مواقع مدنية داخل مدينة ترهونة وأحدثت أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وكان الجيش الليبي، أعلن صباح الإثنين، قيام طائرات تركية بدون طيار بقصف مدينة ترهونة (88 كيلو جنوب شرق طرابلس).

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن الطائرات المسيرة يتولى تشغيلها ضباط أتراك في طرابلس، وإن مضادات الجيش تتعامل مع هذه الطائرات لصد هجومها المتكرر على القوات والمدنيين.

وأسقطت دفاعات الجيش الليبي، أمس الأحد، طائرة بدون طيار تركية الصنع، بمطار معيتيقة، حيث تعد رابع طائرة تركية مسيرة يتم إسقاطها في العاصمة.