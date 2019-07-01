السفارة الليبية في تونس تنفي ما تردد بشأن منع الليبيين من الدخول

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت السفارة الليبية في تونس ما تردد في بعض المواقع الإخبارية بشأن صدور قرار من السلطات التونسية بشأن منع دخول الشباب الليبيين ما دون سن 35 بمفردهم للبلاد، مشترطة مرافقة آبائهم معهم للسماح لهم بالدخول.

السفارة أكدت – في بيان لها تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه اليوم الإثنين – أن تونس قيادة وحكومة وشعبا تحافظ وبشكل مسؤول على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الشقيقين، ومستمرة في توفير كل ما من شأنه أن يخفف من المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق استقراره.

وأوضحت السفارة أن ما نقتله موقع المرصد عن وكالة سبوتنيك هو خبر عاري عن الصحة تمامًا .

وتابع البيان أن الجمهورية التونسية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تحافظ على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الشقيقين ومستمرة في كل ما من شانه أن يخفف من المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق استقراره، بحسب البيان .

وجاء هذا البيان عقب انتشار أخبار في عدة مواقع إخبارية أشارت فيه أن الحكومة التونسية أصدرت قرار يمنع دخول الشباب الليبيين دون سن 35 عام بمفردهم لتونس إلا بمرافقة آبائهم .