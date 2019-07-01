إيقاف اعتماد مستندي قيمته 78 مليون دولار لصالح شركة تركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقف ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب اعتمادا مستنديا لصالح شركة تطوير تركية لتنفيذ مشروع ترفيهي .

وأكد ديوان المحاسبة أن الاعتماد المستندي الذي تم إيقافه تقدر قيمته بثمانية وسبعين مليون دولار، وأنه كان ممنوحا لشركة تاجا التركية للتنمية، حيث كان من المزمع تحويله إلى البنك العربي التركي بإسطنبول.

وقال ديوان المحاسبة الليبي – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن القيمة الممنوحة لشركة “تطوير تاجا التركية للتنمية” بلغت “78.013.716” ثمانية وسبعون مليون وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر دولار، بشأن تنفيذ مشروع ترفيهي، والمراد تحويلها إلى (ARAB TURKISH- Istanbul ) البنك العربي التركي – اسطنبول .