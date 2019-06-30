لمقتضيات المصلحة العامة .. عمليات صبراتة تعلن منع التجوال داخل المدنية بعد منتصف الليل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات صبراتة، التابعة لقوات الجيش الوطني منع التجوال داخل المدينة اعتبار من أمس السبت، من الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الرابعة صباحًا، إلى حين إشعار آخر.

وقالت الغرفة، في بيان رقم 3 لسنة 2019م، اليوم الأحد، إن القرار جاء لمقتضيات المصلحة العامة من الناحية الأمنية لمدينتنا الحبيبة ومن أجل المحافظة على ممتلكاتها وأمنها واستقرارها .

وطالبت جميع أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم الالتزام بالقرار، ويستثنى منه الصيدليات والمستشفيات، محذرة المخالف بـ”تحمل المسؤولية القانونية”.