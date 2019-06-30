قوات الجيش الوطني تعتقل “6” أتراك في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر احتجاز ستة مواطنين أتراك .

الوزارة قالت في بيان لها إنها تتوقع الإفراج الفوري عن رعاياها، وإلا ستصبح قوات حفتر أهدافاً مشروعة، حسب وصفها.

وكان وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” أكّد الأحد أن أنقرة ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات الجيش الوطني ضد مصالحها، بعد أن أمر هذا الأخير قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

آكار قال لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء “سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى”.

يأتي ذلك رداً على الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي أعلن أن طائرات تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة، قصفت منطقة وادي الربيع وعين زارة، مشيرًا إلى أن الجيش تمكن من صدها وكبّد الميليشيات خسائر كبيرة.

كذلك، حظرت الحكومة الليبية المؤقتة الأحد، استيراد جميع المنتجات والبضائع التركية، وأمرت بوقف التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، رداً على “تدخلها في معركة تحرير طرابلس لصالح دعم المليشيات المسلحة وقوى الإرهاب”.

جاء ذلك في بيان وجهه ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة، إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة.