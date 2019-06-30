عمومية نادي الهلال تنتخب بوشناف رئيسا لمجلس إدارة النادي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تم مساء اليوم الأحد اعتماد القائمة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الهلال ببنغازي وجمعيته العمومية وذلك بعد الوصول إلى النصاب القانوني.

وأكد مراقب الانتخابات منعم بن حريز أن الأجواء الانتخابية كانت مثالية، مضيفًا أن الانتخابات التي جرت بمقر نادي الهلال اعتمدت فيها القائمة الوحيدة المتقدمة لمجلس إدارة نادي الهلال برئاسة نادر بوشناف واعتماد قائمة الجمعية العمومية التي يترأسها علي عبد الرحمن .

وكانت الجمعية العمومية لنادي الهلال قد انتخبت نادر بوشناف رئيسا للنادي، وفوزي اجعودة نائبا للرئيس، وعضوية كل من سالم نصر العود ، وعمر السعيطي، وعياد الشحومي، ومحمد اعمورة، وعادل لاجودة .