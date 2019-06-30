ديوان المحاسبة يحذر من استيراد أو التعامل مع الشركات التركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه الفروع التابعة للديوان إلى عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

كما نص التعميم رقم “7” على وقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستنديه أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

البرعصي شدد في تعميمه على أن هذا القرار يسري أيضًا على الاعتمادات بجميع أنواعها، مطالبًا المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات (التي تتعامل مع تركيا) ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك .

وطالب رئيس ديوان المحاسبة مسؤولي الفروع التابعين للديوان كل حسب اختصاصه التعميم وإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل مع أي شركات أو مؤسسات تركية، معتبرا كل من خالف ذلك بمثابة خيانة للوطن ودماء أبناء ليبيا الشرفاء.

ويأتي القرار على خلفية الاتهامات الموجهة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومجلس النواب والحكومة المؤقتة للحكومة التركية بدعم الإرهاب والمليشيات بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء، والعسكريين وكذلك وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب، وتدخلها في سيادة الدولة الليبية، والعمل على حماية الجماعات الإخوانية الإرهابية .

وأعلنت القيادة العامة أمس السبت، أنها تعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة ردًا على هذا العدوان، كما أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، إيقاف كافة الرحلات القاصدة اسطنبول، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (اسطنبول – بنغازي) للمواطنين المتواجدين هناك.