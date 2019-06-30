الاعتداء على محطة رقم (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

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ذكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن محطة رقم (455) بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بالمسار الأوسط قرب مدينة بن وليد تعرضت لاعتداء من قبل مجهولين.

وأوضح الجهاز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الاعتداء أسفر عن تسرب كميات كبيرة من المياه عندما حاولوا عمل وصلة غير شرعية.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن الفريق الفني للصيانة سيباشر أعمال الصيانة اليوم الأحد لإيقاف التسرب .

وناشد الجهاز كافة المجالس البلدية والسلطات الشرطية والأمنية بالمدن والمناطق الواقعة على المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .