ارتفاع عدد قتلى ميليشيات مصراتة في مواجهات طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر طبية بمستشفى مصراتة العام، وصول 26 جثة من قتلى ميليشيات مصراتة نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة رحاها بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس .

وأكد امصدر عسكري رفيع أن مسلحي الوفاق تكبدوا هزيمة كبيرة بمنطقة وادي الربيع خلال محاولتهم التقدم نحو مواقع وحدات القوات المسلحة ، كاشفاً على سقوط 17 العشرات من مسلحي مدينة مصراتة وشخص من منطقة تاجوراء .

المصادر الطبية كشفت عن أسماء قتلى ميليشيات مصراتة في مواجهات القوات المسلحة، أمس السبت، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 47 قتيلا.

والأسماء هي ” علي الديلاوي، وعمر الجطلاوي، ومحمد قرطع، ومحمد عبدالسلام العكاري، وعبدالسلام أبوفارس الشحومي، وعبدالسلام محمد اشتيوي، وعلى مختار زوبي، ومحمد جمال زوبي، وجمعة عبدالسميع أبوشعالة، ومحمد عبدالله اغليو، وبشير محمد ناجي، وامحمد علي شكلاوون، ومحمد أحمد بالحاج، وسليمان حسونة، ويوسف الجطلاوي، ومحمد أبوشحمة، وعبدالهادي الوش، ومحمد حسين الأعوج، وأحمد علي الشعافي، ومحمد عبدالمطلب شفتر، وصلاح الدين اشتيوي، ومحمد بشير القنيدي ( الباشا)، وعماد الخويلدي، وعادل بن زهرة، ونضال محمد، وفهد الغضبان.

وأكدت مصادر عسكرية أن أوضاع وحدات القوات المسلحة جنوب طرابلس ممتاز ولم تخسر أي مواقع من مواقعها خلال معارك الأيام الماضية .