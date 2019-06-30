إزالة جميع الأسماء التّركية في بنغازي … بعد تعليمات حفتر بشأن قطع العلاقات مع تركيا

إزالة جميع الأسماء التّركية في بنغازي … بعد تعليمات حفتر بشأن قطع العلاقات مع تركيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، عن إزالة كافّة الأسماء التّركية، من جميع لافتات المطاعم والمقاهي ومحلّات بيع الحلويات في المدينة .

وذلك عقب تعليمات قائد الجيش المشير “خليفة حفتر” بشأن عدم التّعامل مع دولة تركيا.

وقال المركز الإعلامي للحرس في البيان: “بناءً على تعليمات القائد العام للقوّات العربية الليبية، بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا، التي غزت على مواقع أبطال جيشنا، وأدى ذلك إلى استشهاد أكثر 40 شهيد،عليه تحرّك جهاز الحرس البلدي بنغازي على الفور بشأن إزالة جميع مسميات الدولة التركية، من على لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات حيث شرع أصحابها إلى إزالة اللافتات فورًا “.

وكان المتحدّث باسم الجيش الليبي “أحمد المسماري”قد أعلن، يوم الجمعة أن الجيش أصدر أوامر، بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

وقال “المسماري”، في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي، “هناك تدخل تركي قطري، لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر”.

وتابع المسماري: “سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا”.

وأضاف المسماري قائلا: “تركيا وفّرت غطاءً جويًّا بطائرات مسيرة، خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان”.

واعتبرأن:- “الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافًا معادية”، مضيفًا:- “أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا” .

كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا .

وكان اللواء المسماري، قد قال في ــ البيان ــ إنّ الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأضاف “تُعتبر الشّركات والمقرّات التركية، وكافّة المشروعات الّتي تتبع للدولة التركية، أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة، ردّاً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية.”

ومن جهته، أعلن المجلس الرئاسي السبت، إدانته لتهديد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بإسقاط الطائرات التركية واستهداف سفنها في البحر المتوسط.

وأكد الرئاسي رفضه لهذه التهديدات، محمّلا المسؤولية كاملة للمشير حفتر، عن أيّ ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية.

وأشار المجلس ــ في بيانه ــ أنّ التهديدات هي دعوة للفتنة والكراهية وترويع الناس، وتحريض على القتل على الهوية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون سببا في كوارث جسيمة، حسب وصفه .