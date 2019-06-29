مجزرة “مستشفى غريان”…يباركها “باشاغا” والمدعو “خالد الطبيب” يؤيدها

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منذ دخول قوات الوفاق إلى مدينة غريان وسيطرتها عليها بدأت تتوارد الأخبار عن وقوع مجزرة في مستشفى المدينة استهدفت جرحى الجنود التابعين للقوات المسلحة العربية الليبية.

ورغم محاولة حكومة الوفاق نفي هذه المجزرة والادعاء أنها مجرد إشاعات إلا أن الحقائق بدأت في الظهور حيث شيع أهالي مدينة البيضاء اليوم السبت الجندي صالح الخزعلي والذي ظهر في مقطع فيديو حيًا في مستشفى غريان ووصل إلى بنغازي جثة.

فيما أكدت مصادر مطلعة أن أحد الضباط وهو مدينة الكفرة كان مصابًا وجريحًا في مستشفى غريان ويتلقى العلاج والإسعافات في المستشفى تمت تصفيته كذلك ما يدل أن الأخبار التي تواردت عن المجزرة صحيحة.

وما يؤكد تأييد تيار الإسلام السياسي لهذه المجزرة هو إشادة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اليوم السبت الدور الذي وصفه بـ “المميز” الذي لعبه آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة جويلي لإظهاره درجة عالية من الكفاءة في ما وصفه بـ”عملية تحرير غريان”.

أما المستشار الإعلامي لحكومة الإنقاذ والقائد الميداني بصف مسلحي الوفاق المدعو “خالد الطبيب” ذكر أنهم لايحتاجون إلى تبرير أي فعل قائلا :”طز فيكم ومش محتاحين نبرروا”.

وأضاف الطبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل حذف المنشور :”لو ترك الأمر لي لقمت بقتل كل الجرحى في غريان وبما أنهم مصابين فهذا يعني أن كانوا في الجبهات”.

وتابع في منشوره بالقول :” “وحتى كان درناها طز فيكم وللعلم لحد الآن نتعاملوا معكم من باب الرفق بالحيوان”.