دفن الجندي “صالح الخزعلي” يؤكد وقوع مجزرة مستشفى غريان

أخبار ليبيا24

ظهر الجندي صالح بن علي الخزعلي التابع للمنطقة العسكرية الجبل الأخضر في مقطع فيديو أثناء التحقيق معه من قبل عناصر قوات الوفاق حيث كان ضمن الجرحى في مستشفى غريان.

وشيع أهالي مدينة البيضاء ظهر اليوم السبت جثمان الخزعلي بعد مقتله رغم أسره وهو على قيد الحياة ضمن مجموعة من الجنود التابعين للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال والد الخزعلي خلال المأتم وفقًا لمصادر صحفية أن جثمان نجله يحمل آثار تعذيب وكسور في أنحاء مختلفة وعيارات نارية وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وأكد مصدر عسكري اليوم السبت أن مركز بنغازي الطبي استقبل ليل أمس الجمعة عدد 40 جثمان تعود لجنود القوات المسلحة العربية الليبية قادمة في غريان.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن بعض الجثامين تعود لجرحى ومصابين تمت تصفيتهم داخل مستشفى غريان والبقية قتلوا خلال الاشتباكات التي دارت في المدينة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الجنود والضباط ظهروا في مقاطع فيديو أحياء قام عناصر حكومة الوفاق بتصويرهم كانوا من ضمن الجثامين التي وصلت إلى مركز بنغازي.

ومن جهتها، استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بقيام القوات التابعة لحكومة الوفاق بتصفية كل الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفى غريان المركزي.

واعتبرت ا المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا العمل يعد عملًا إرهابيًا ومخالفا لكل الأديان السماوية وديننا الإسلامي على وجه الخصوص.

وأكدت المنظمة عبر مندوبين لها ، عن ارتكاب هذه الجماعات جرائم قتل وتعذيب وسوء معاملة خارج نطاق القانون، لكل من تم القبض عليه بتاريخ هذه الجريمة.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع إدارة المستشفي، ولم يتم تأكيد عدد المغدور بهم في المستشفى لحالة الذعر و تضارب الأرقام.

وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بعثة الامم المتحدة للدعم، والدول الداعمة للقتال في ليبيا أن تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأحداث مستشفى غريان ، وحماية باقي السكان المدنيين من أعمال انتقامية.

وطلبت النائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في مجزرة مستشفى غريان ، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مهما كانت تبعيتهم.