داخلية المؤقتة تكشف المؤشرات الأولية عن مجزرة “مستشفى غريان”

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أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت أن المؤشرات الأولية تشير إلى قتل جرحى القوات المسلحة في مستشفى غريان عمدا بعد أسرهم.

وأضافت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن قضية الغدر بجنود القوات المسلحة في مستشفى غريان قيد التحقيق ومازالت الاستدلالات جارية.

يشار إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قامت بعد دخولها مدينة غريان بتصفية وقتل والتنكيل بكل الجنود المتواجدين في مستشفى المدينة والذي يقدر عددهم بـ 40 جندي.