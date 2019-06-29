القوات المسلحة تصد هجمات لقوات الوفاق في محاور طرابلس

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كشف مكتب الإعلام في الكتيبة 155 مشاة اليوم السبت أن سرية” م . د كورنيت” التابعة للكتيبة تمكنت من إصابة تمركز للمشاة تابع لقوات الوفاق في محور عين زارة.

وأضاف المكتب عبر حساب الكتيبة الرسمي على “فيسبوك” أن وحدات القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم للعدو في محور وادي الربيع و تكبيد العدو خسائر في الأرواح بعد محاولتهم الفاشلة للتقدم في محور عين زاره ووادي الربيع .

وذكر المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن قوات الوفاق قامت بمحاولة التقدم على تمركزات القوات المسلحة في وادي الربيع.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت من قتل عدد من عناصر قوات الوفاق، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تخسر نقطة واحدة.

وكان المسؤول الإعلامي أكد أمس الجمعة إفشال محاولة التقدم باتجاه مثلث سوق السبت وموضحًا أنها المحاولة الثانية للتقدم على نقاط الجيش.

وأفاد أن قوات الوفاق قامت اليومين الماضيين بمحاولات للسيطرة على منطقة اسبيعة قدوما من الهيرة ومن شارع الحرية، وبالدخول في اشتباكات مع الوحدات المتمركزة تراجعت قوات الوفاق وفشلت في التقدم.