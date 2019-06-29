الخرطوش: 18 قتيل من قوات حكومة الوفاق في محور وادي الربيع

الخرطوش: 18 قتيل من قوات حكومة الوفاق في محور وادي الربيع

أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم السبت إن 18 قتيل من حكومة الوفاق سقطوا خلال المعارك التي دارت في محور وادي الربيع.

وأوضح الخرطوش أن 17 قتيل من هؤلاء القتلى من مدينة مصراتة وشخص واحد من مدينة تاجوراء تابع لكتيبة الضمان ، مؤكدًا أن الأمور جيدة وممتازة ولم تخسر القوات المسلحة نقطة واحدة.

وأضاف المسؤول الإعلامي أن قوات الوفاق لم تنجح في هزيمة القوا المسلحة بالمواجهات المباشرة بكل تمركزات القوات المسلحة.

وأكد الخرطوش أن غريان كانت مسألة طعن في الظهر لأناس ضعاف النفوس عاهدوا القوات المسلحة وأخلفوا الوعد أناس بعينهم لا يمثلوا إلا أنفسهم وليست مواجهة مباشرة.