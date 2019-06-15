سرية المدرعات بقوات الجيش تتجه لطرابلس للمشاركة في عمليات القتال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة التحاق سرية المدرعات بالقوات التي تقاتل في طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سرية المدرعات التحقت بمحاور القتال بعد سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة بمختلف المحاور ضمن عمليات طوفان الكرامة التي أطلقها القائد العام خليفة حفتر .

وكانت قوات الجيش نجحت أمس السبت في السيطرة على كوبري المطار، كما شنت غارات استهدفت مخازن أسلحة لقوات حكومة الوفاق في مدينة تاجوراء .

وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا .