الوطنية للنفط وشركاؤها يؤمنون مستقبل شركة لايفكو

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لايفكو، مع توقّع استئناف العمليات بالمصنع قريبا.

وأضحت المؤسسة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المؤسسة وكلّ من مساهمي شركة لايفكو، المؤسسة الليبية للاستثمار، وشركة يارا، خلال اجتماع عقد يوم الخميس لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الشركة، وذلك بعد إجراء مناقشات تحت إشراف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

وأفادت المؤسسة أن المساهمون في شركة لايفكو اتفقوا على عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استمرارية العمليات، وحماية وظائف العاملين بها، بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، وستتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

وعلق صنع الله قائلا: “سيساهم هذا الاتفاق الهام في حماية مصالح و حقوق الدولة الليبية ووظائف عاملي الشركة في آن واحد، وستوظف المؤسسة الوطنية للنفط جميع قدراتها وخبراتها لتسويق هذه المنتجات واستعادة الأمان المالي للشركة”.

يذكر أن شركة لايفكو تأسست عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 بالمئة، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25 بالمئة لكل منهما.