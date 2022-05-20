وكالة نوفا: التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة صعب

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إنه لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في مشاورات القاهرة الدستورية.

ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية قولها: “إن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أنّ يتفق الوفدان على المبادئ الأساسية.. ثم يحصلان على الضوء الأخضر من مجلسيهما، مما يطيل الوقت ويقوض عملية بناء الثقة”.

وأوضحت المصادر أنّه “في حالة استطاعت ويليامز إيجاد توافق أيضا على قانون الانتخابات.. ولا سيما بشأن معايير الأهلية لرئيس الجمهورية المقبل، فإنه يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.. ولكن الوقت ينفد؛ حيث من المقرر أنّ تنتهي خارطة الطريق في 22 يونيو المقبل”.

ونبهت المصادر إلى أنّ الموعد النهائي دقيق ولكنه سياسي وليس قانونيا، وربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة. وكذلك في 22 يونيو، مضيفة أنّ تحريك الأمور يتطلب معجزة، بحسب المصادر.

وفي سياق متصل قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، عبر تغريدة لها.. أن المشاورات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء.. بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.