وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاماً

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غيب الموت الفنان المصري سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ ظهر اليوم الجمعة.

وكان الفنان المصري يقيم داخل الفندق بعد خروجه من المستشفى، في ظل تلقيه للعلاج واحتياجه لإجراء جراحة كبرى بالقلب.

وقال موقع “العربية.نت” أنه تواصلت مع نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، الذي أكد على أنهم متوجهون إلى الفندق الذي كان يقيم به الراحل من أجل مرافقة الجثمان والانتهاء من الأوراق والتصريحات، وأنه حتى الآن لم يتحدد موعد دفن الجثمان.

وعانى سمير صبري من أزمة صحية كبرى بالقلب، وكان يحتاج إلى تغيير إحدى الصمامات، لكن الجراحة كانت تحتاج إلى ترتيبات طبية خاصة وهو ما لم يكن متوفرا، بسبب معاناة الراحل من ظروف ضحية أخرى.

وكان أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن عبر صفحته على إنستغرام وفاة الفنان الكبير الذي أجرى مؤخرا جراحة في القلب.

والفنان الراحل من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة