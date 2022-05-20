هورندال تنفي مناقشتها دور المؤسسات المالية في أحداث طرابلس مع باشاغا

20 مايو، 2022 11:45 م
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كارولين هوندرال
كارولين هوندرال

أخبارليبيا24

نفت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال مناقشتها دور المؤسسات المالية في أحداث طرابلس الأخيرة مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وقالت هورندال في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”على الرغم من أننا لم نناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حوارنا”.

وأضافت السفيرة البريطانية :”وجهة نظرنا لا لبس فيها بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي”.

وأوضحت هورندال :”شددت خلال الاتصال على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه”.

وتابعت السفيرة :”من الأهمية بمكان أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين”.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أكد الخميس أن بعض المؤسسات المالية تدعم العمليات العسكرية في طرابلس.

وأضاف باشاغا خلال اتصال مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا. كارولين هورندال :”شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك”.

وأوضح  التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين. مطالبًا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

20 مايو، 2022 11:45 م
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