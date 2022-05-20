نصية ونورلاند يبحثان في تونس تطورات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى النائب عبدالسلام نصية، اليوم الجمعة في تونس، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وبحثا معا تطورات الوضع الراهن في البلاد.

وكتب نصية على تويتر، يقول: “التقيت اليوم في تونس مع السيد نورلاند السفير الأمريكي لدى ليبيا. حيث ناقشنا تطورات الوضع الراهن وكيفية إيجاد حل توافقي يخرج البلاد من الأزمة ويقود للانتخابات”. وأضاف، “وكذلك ناقشنا الوضع الاقتصادي والمالي في إطار معالجة قضية الإيرادات النفطية”.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية، “ناقشت مع عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية عندما التقينا. اليوم في تونس، الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات. وكان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط”.

كما قال نورلاند، “ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا. إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة.”

وقال نصية، الخميس، إن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية، مطالبا الجميع بالتناول والمشاركة والحوار.

كما كتب نصية، على تويتر: “ليبيا ليست شخص ولا عائلة ولا قبيلة، ليبيا وطن يسع الجميع ولن يستقر إلا بالتنازل. والمشاركة والحوار”.

وأضاف، أن “الانتخابات هي الحل والأرتال المطلوبة هي أرتال التسامح والمشاركة ورفض الأجنبي وحب الوطن. أرتال الذهاب للانتخابات، وليس أرتال الكذب والفتنة في منصات التواصل الاجتماعي”.

كما قال: “بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل والتوافق في إطار دستور يضمن المنافسة السياسية وفقا لقواعد مصلحة الوطن”.