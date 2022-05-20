ليبيا تشارك في المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة المنعقد بمقر الأمم المتحدة

20 مايو، 2022 2:19 م
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أخبار ليبيا 24

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات، عمر الكتي، والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة، والذى عقد في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة.

 وكانت الجلسة وفق بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.. برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.. ورئيس الجمعية العمومية وبحضور عدد من وفود الدول الأعضاء والمراقبين وأصحاب المصلحة المتعددين.

وشملت فعاليات المنتدى مناقشات حول جميع الأهداف الـ 23 الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية.

وتناول المنتدى عدة قضايا منها التعافي من جائحة كورونا، والتخطيط للكوارث المستقبلية، واحترام حقوق الإنسان.

 كما تم مناقشة الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخي، وتقليل نقاط الضعف التي تقوض الرفاهية وبناء مسارات الهجرة القانونية.

20 مايو، 2022 2:19 م
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