فوربس تكشف عن دخل محمد صلاح السنوي

أخبار ليبيا 24

كشفت مجلة فوربس الأمريكية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. المركز الـ 33 في قائمة أعلى الرياضيين دخلا سنويا على مستوى العالم.

وأوضحت المجلة أن “صلاح” يحتل مركز متقدم في قائمة أعلى الرياضيين دخلا. مشيرة إلى أن آخر تقرير صادر لها، فإن ما جمعه صلاح في الفترة ما بين 1 مايو 2021 و1 مايو 2022، بلغ 45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت أن 18 مليون دولار من دخل صلاح جاءت من أنشطة خارج الملعب، فيما ربح 27 مليون دولار من كرة القدم.

يشار إلى أن اللاعب المصري البالغ من العمر 29 عاما، والمقيم في المملكة المتحدة. يحتل المركز الرابع بين أعلى الرياضيين أجرا في فئة كرة القدم، مباشرة بعد “ليونيل ميسي” (130 مليون دولار) و”كريستيانو رونالدو” (115 مليون دولار). و”نيمار” (95 مليون دولار). وتبعه نجم باريس سان جيرمان ك”يليان مبابي”، بإيرادات بلغت 43 مليون دولار.

النجم المصري أحرز 30 هدفا بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الحالي، وقدم 16 تمريرة حاسمة، في 49 مباراة. كما أنه يعتلي صدارة هدافي “البريميرليغ” برصيد 22 هدفا، أما فيما يخص نجوم الرياضة. فقد أشارت مجلة فوربس إلى أن “ميسي” يحتل صدارة قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. يليه نجم كرة السلة الأمريكية “ليبرون جيمس” بـ121.2 مليون دولار.

من بعدهما يأتي “كريستيانو” ثالثا و”نيمار” رابعا، ثم نجوم كرة السلة الأمريكية “ستيفن كاري” الخامس بـ92.8 مليون دولار. و”كيفن دورانت” السادس بـ92.1 مليون، و”جيانيس أنتيتكونمبو” العاشر بـ80.9 مليون، وهو الرياضي الوحيد تحت سن الثلاثين.

الجدير ذكره أن أسطورة التنس الأرضي “روجر فيدرر” يأتي في السابع بـ90.7 مليون دولار. ثم الملاكم “كانيلو ألفاريز” الثامن بـ90 مليون دولار، ونجم كرة القدم الأمريكية “توم برادي” بـ83.9 مليون دولار.